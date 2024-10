Douglas Adamsi geniaalne ulmekomöödia sari lõbustab teravmeelse huumoriga

Douglas Adamsi ikooniline «Pöidlaküüdi reisijuht Galaktikas» sari on popkultuuri vaieldamatu klassika, mis on võlunud tuhandeid lugejaid üle kogu maailma oma absurdi ja teravmeelse huumoriga. Sarja keskmes on Arthur Dent, täiesti tavaline mees, kelle elu paisatakse kaosesse, kui planeet Maa hävitatakse, et teha ruumi Galaktika uuele kiirteele.