Marek Vahula uus raamat on hea abimees Lahemaad väisavatele loodushuvilistele

Läbi küla matkav mees tahab jõuda Kõrvemaa südamesse välja. Et see tal ka õnnestuks, siis peabki ta minema läbi küla ja nii tutvubki ta Kõrvemaise käik-käigu haaval uue ja põneva külaga. Vahel teeb ta peatuseid ja küsib mõnest teeäärsest majast joogivett või muudki ja nii saabki ta esmatuttavaks uue külaga, mis Kõrvemaise maastiku rajal teda tervitab. Ta teeb seda ajal, mil lahkuva vene armee polügoon lõpetab ja uus ehk eesti polügoon pole veel alustanud ning ta saabki Kõrvemaaga tuttavaks ja Kõrvemaa piirikülaga samuti.

Keset küla ja metsa rüppes end peitev Kiviperkide suvekodu Pärja sai mulle mõnusaks peatuspaigaks ja seal sai valmis kirjutatud elu esimene raamat. Külakoguja olin ma samuti, kes iseseisvalt küla ka tundma õppis. Et Läsna-Loobu küla asus ammustel aegadel ka Lahemaa Rahvusaprgi aladel ja piirides, siis sobib ta ka suurepäraselt raamatusarja «Lahemaa-põhjaranniku külalood» viiendaks teoseks ja on ka ainuke küla sarjas, mis jääb lõuna poole suurt Tallinn-Narva maanteed. Teos, kus jutustatakse lühidalt ja inforikkalt kõigest, mis just selle küla valmis teeb.