Lugu armastusest, mis võib inimest tabada vaid kord elus

«Loodetavasti on Jenkinsil järgmiseks nädalaks juba parem ja mina olen teel Maldiividele veel enne, kui senaatorid ise kohale jõuavad.» Ma samahästi kui tundsin huulil mahlaste kokteilide maitset ... oh – ei, see oli hoopis metalne lennukikütuse maitse. Õigus küll.

«Noh, enamikul meestel pole sellist peret, nagu on minul.» Kehitasin õlgu. Ema oli surnud juba viis aastat tagasi ja isaga oleksin ma olnud nõus kohtuma vaid selleks, et teda matta.

Eriüksuse eliiti kuulumisel olid oma hüved. Mitteformaalne semulikkus ja luba jätta habe ajamata kuulusid kindlasti nende hulka. Aga see, et su puhkusele võidi vesi peale tõmmata, sest sul tuleb mängida turvameest mingite seadusandjate abilistele, ei olnud seda kohe mitte. Olin veetnud täna hommikul tund aega, viies end kurssi Greg Newcastle’i toimikuga. Minu ülesanne oli turvata senaator Laureni kolmekümne kolme aastast abipersonaliülemat, kes nägi välja nagu mees, kes on lõpetanud Harvardi õigusteaduskonna ja läinud sealt otse Kapitooliumisse. Nad tulevad oma seltskonnaga niinimetatud faktiotsimise retkele, andmaks tagasisidet selle kohta, kuidas kulgeb USA vägede riigist väljatoomine. Kahtlustasin, et nad ei jää leituga rahule.