«See halvab lihased, aga sa jääd teadvusele. Nii et kui uppuma hakkad, tunned kõike, mis sinuga juhtub»

Kõrvalises maanurgas asuva looduskaitseala valvur Aino leiab oma valdustest vaevu hingitseva poolsurnud mehe. Äsja Itaaliast Soome naasnud Tomas on otse lennujaamast autosse kupatatud, uimastatud ja ihualasti üksildasse metsajärve visatud.

Kui Tomas vähehaaval toibub, hakkab ta koos oma päästjaga uurima, kes on tapmiskatse taga. Korraga avastab mees, et talle haub kättemaksu verejanuline motobande, aga seekord pole võimalik abi saada ka parimalt sõbralt, kellel näib skeemis olevat oma osa. Nii ei teagi ta enam, keda usaldada…

«Vandemurdja» jutustab kahest süütust inimesest, kes leiavad end ootamatult elukutseliste kurjategijate kättemaksutandrilt. See on lugu sõprusest, hülgamisest ja reetmisest. Kas on üldse võimalik pääseda jõhkrast mängust elu ja surma peale, kuhu sind on vägisi tiritud ja kus vahendeid ei valita? Kas viimaks on tulnud aeg murda aastaid tagasi antud vandetõotust?

Leena Lehtolainen (snd 1964) on soome kirjanik, kirjandusteadlane ja -kriitik. Ta on kirjutanud arvukalt romaane ja lühilugusid, eesti keeles on enim teada tema Maria Kallio sari.

Leena Lehtolainen, «Vandemurdja». Foto: Raamat

Sildil konverentsi logo kõrval seisis tema nimi: Tomas Lupo. Ta oli teatanud, et ei vaja transporti lennujaamast konverentsikeskusesse: Helsingi oli talle tuttav linn ja ta reisis vähese pagasiga. Sellest hoolimata olid korraldajad talle kellegi vastu saatnud.