Raamat jõudis tagasi raamatukokku 113 aastat hiljem

Arhiivimaterjalid näitavad, et hoolimata kehvast nägemisest värvati Ewbank 1915. aastal sõjaväkke, et võidelda esimeses maailmasõjas. Ta hukkus 23. veebruaril 1916, kui teda tabas lahingus kuul pähe. Ewbank on maetud Belgiasse Ypresis asuvasse sõjaväekalmistule, kus puhkab 2463 sõdurit. Ewbanki meenutatakse kooli aunimekirjas kui «inglast, julget, ausat ja lojaalset».

Kooli direktor Andrew Keep ütles, et koolil oli suur au raamat tagasi saada. «On uskumatu mõelda, et killuke St Beesi ajalugu on pärast kõiki neid aastaid meieni tagasi jõudnud,» kommenteeris ta The Guardiani vahendusel.