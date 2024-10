TUNDUB TUTTAV? Põnev raamat jaotab ekspartnerid seitsmesse erinevasse gruppi

On lahkuminekuid, mille üle saab naerda, lahkuminekuid, mis tekitavad piinlikkust, ja lahkuminekuid, mis murravad südant veel tänagi.

Kirjanik Lucy Vine'i sõnul jagunevad eks-partnerid seitsmeks erinevaks tüübiks. Tema raamat «Seven Exes» jälgib peategelase Estheri teekonda õige kaaslase leidmisel. Esther vaatab tagasi oma varasematele suhetele, lootes, et härra Õige on kogu aeg tema nina all olnud.

Lucy juhatab lugeja läbi kõikide eks-partnerite tüüpide, ja tõenäoliselt tunduvad mõned neist sulle tuttavad.

Tööl tehtud viga

Veedad iga töötunni temaga koos, lahendad kontoridraamasid ja tähistad töövõite. «Sa lobised temaga pärast tööpäeva oma mikromanageerivast ülemusest ja tema halvast hingeõhust. Ja siis – oh õudu – teeb keegi nalja, et sa oled tema «töönaine» ja see tekitab sinu kõhus liblikaid,» räägib Lucy.

Me kõik oleme tööl selliseid vigu teinud. Raamatus «Seven Exes» on Estheri tööviga Carl, tema kohutavalt seksikas – ja seksikalt kohutav – ülemus köögis, kus ta kokana töötab. Kuid sellise võimudünaamikaga ei saa õnnelikku lõppu loota.

Seksisõber

«Me oleme lihtsalt sõbrad!» kinnitad endale uuesti ja uuesti, kuni ühel ööl, kui olete purjus, satute koos voodisse,» ütleb Lucy. Seejärel väidate edasi, et olete lihtsalt sõbrad. Pole kahtlustki, et asjad muutuvad piinlikuks, eks?