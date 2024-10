Sirpa Kähköneni auhinnatud romaan ilmus eesti keeles

Teos on armastusavaldus autori lahkunud emale, kus kirjanik nopib ühe öö jooksul ema korterist teispoolsusse kaasapanemiseks 36 eset, tunnet, pettumust ja igatsust, mis annavad ema ja tütre viha-armastuse suhtele sajandipikkuse tausta.

«36 urni» on karmikoeline isiklik lugu, millest koorub suguvõsa ja sugupõlve lugu ning Soome ajalugu, vahendab BNS.

«Nõmmeliivatee» on liigutav pere- ja sõpruse lugu. Sirpa Kähköneni poeetiline raamat teeb reisi läbi Soome ajaloo ja inimsaatuste, teemaks inimese imetlusväärne sisemine tugevus.

Väikese tüdruku kaks vanaema on kimpus olevikuga ja minevikust kerkivate varjudega. Ühel neist on kodumaja jäänud Karjalasse, teise riigi piiri taha, nii et koduradadele enam ei pääse.