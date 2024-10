Sirpa Kähköneni uus romaan uurib karmust, mille eesmärgiks on murda lapse oma tahe

Sirpa Kähkönen on kaasaegse Soome nõutumaid kirjanikke. Tema äsjailmunud romaan «36 urni» on armastusavaldus autori lahkunud emale, kus kirjanik nopib ühe öö jooksul ema korterist teispoolsusse kaasapanemiseks 36 eset, tunnet, pettumust ja igatsust, mis annavad ema ja tütre viha-armastuse suhtele sajandipikkuse tausta.

Me näeme kolme põlvkonda, kes läbi keerulise ajaloo on teinud just sellised valikud, nagu nad tegid ja sedakaudu kujunenud just selliseks, nagu nad on. Sooniliseks, sõlmiliseks, väändunuks, vaikivaks, otsekoheseks ja tundeasjus oskamatuks.