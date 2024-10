Alanud on populaarse lugemisprogrammi «Raamatuga kevadesse» 13. hooaeg

Lugemisprogrammis on 50 teemapunkti, sealhulgas mõned, mille puhul saab valida autori mitme teose vahel. Mõningad teosed on laenamiseks ja lugemiseks olemas e-raamatukogus Overdrive – mis on on väga mugav teenus, sest teost ei pea füüsiliselt lugemiseks kaasas kandma. Lugemisprogramm algas avasündmusega 23. oktoobril. Esines kirjanik Mehis Heinsaar, kes on kuulunud kirjandusrühmitustesse Erakkond ja Tartu NAK. Ta on kolmekordne Tuglase novelliauhinna võitja. Samuti sai ta Betti Alveri kirjandusauhinna parima debüüdi eest («Vanameeste näppaja»). «Härra Pauli kroonikad» pälvis Eesti Kultuurkapitali proosapreemia. 2023. aastal nomineeriti ka teos «Kadunud hõim», mis on lugemisprogrammi «Raamatuga kevadesse» selle aasta lugemisvalikus. 2021. aastal tehti temast film «Pingeväljade aednik».