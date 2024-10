LUGEMISSOOVITUS Kuninganna Elizabethi elu oli palju raskem kui söekaevuril või talunikul

Elizabeth oli vaieldamatult paljude põlvkondade jaoks maailma nimemärk, seejärel ema ja vanaema. Oli Frank, oli Elvis, oli The Beatles, oli Duran Duran… Ent vanaemaga ei vaielda. Pannkoogid on igavesed. Nõnda võiks öelda James Bond. Kas Elizabeth pannkooke päris ise tegi või kas teda üldse kunagi kööki lasti ja missugune toonane kuningmaailm üldse oli, naa või nii…

Miks nii, tost saab aru Brandrethi raamatust. Minu põlvkond ahmab teavet, me vanemate ja vanavanemate omast rääkimata. Lapsed ja lapselapsed lasku esmalt kas või pildistik silma alt läbi. Siis näevad, et jube põnev lugu ja küll nad loevad. Ma usun me noortesse. Pahu poliitikuid on karjakaupa olnud, ent Kuninganna, kes on päris maailmas päriselt end kehtestanud väärtusliku vanaemana – Üks!