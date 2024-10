Vaimulik Jaan Tammsalul ilmus raamat: võib-olla leiad siit mõtte mida teha, enne kui...

«Elukaar on palju enamat kui ükskõik millisesse raamatusse mahuks. Kui sa loed, saad sa oma elukaare siia kõrvale panna ja mõtelda, kuidas sul selle läbimisega on läinud. Mida võiks korrigeerida ja millega saad päris rahul olla? Võib-olla leiad siit ka mõne idee, mida võiks veel teha, enne kui ...,» kirjutab autor eessõnas.

Jaan Tammsalu mõtiskleb oma teoses teemade üle, mida me kõik elukaarel kohtame – sünni ime, teisme- ja keskiga ning vananemine, armastus ja üksildus, võidud ja kaotused ning headus ja kurjus. Autori elupagas ja kirikutöökoorem on nii suur, et tema pilgu eest varjule jäävat ei ole palju.

Raamatut kaunistavad graafik Evi Tihemetsa tööd ning mitmete tuntud luuletajate ja laulukirjutajate tekstid.

Loe raamatust katkendit!

Vanavanemate tarkus

Laps vajab ka vanavanemate aega. Mu meelest on üks suuremaid vigu, mida paljud teevad, see, et lapselapsed hoitakse vanavanematest eemal või hoiavad vanavanemad neid endast eemal. See on nii tähtis, et lapse ümber oleks mitu põlvkonda, kellega suhelda.

Taas kuulan lugusid inimestest, kes on lahkunud. Kui palju soojust ja headust on nendes sõnades, millega meenutatakse, kuidas vanavanemad olid võtnud lapselapsed enda juurde, toitnud kõhu täis, kuulanud kõik nende mured ära. Kui vanemad käisid tööl, siis sai terve suve nende juures olla.