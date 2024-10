Ilmus mõnus ja intelligentne naistekas, mis pakub eestlastele palju äratundmisrõõmu

Maija Kajanto on Soomes praegu väga menukas kirjanik ja Krisse lugusid on tal juba terve sari. «Kaneelirullisuvi», mille Krista Kaer on liigitanud hea tunde kirjanduse alla: «Sest selline ajaviide nagu krimiraamatud, see mõnus eluline lugu pole.» Raamatus on palju Soome huumorit ja olustiku kirjeldusi, mis meile, nende lõunanaabritele, palju äratundmisrõõmu ja paralleele pakub.