Õppejõuna Sri Lankal: kuidas sa õpetad inimesi võõrkeelt rääkima, kui kõva häälega rääkida ei ole viisakas?

Mina olen valge välismaalane, suddhi. Lepin iseendaga kokku, et mulle see vaikse hääle nõue ei kehti. Kutsun tagumistes pinkides istujad kohe ettepoole, lasen moodustada nelja-viieinimeselised rühmad. Esimesel hetkel ei toimu midagi, kõik on justkui halvatud, aga kui esimesed julgemad püsti tõusevad ja oma tooliga ringi liiguvad, näevad ka teised, et kõik on endiselt elu ja tervise juures. Esimeseks ülesandeks annan neile end oma rühmas suuliselt tutvustada. Jälle hetk vaikust: kas tõesti hakkavad kõik korraga rääkima? Just, just! Melu peab tekkima. Keelt ei saa õppida vaikuses. 15 minuti pärast jutustatakse juba kõikjal. Esiti vaiksel häälel, aga kui ma ringi liigun ja palun kõvemini rääkida, siis vastab auditooriumi mürafoon peagi täiesti tavalisele keeleõppele. Lisan aga uusi ülesandeid, liigun ringi, annan tagasisidet ja kiidan. Nüüd on hetk aega hinge tõmmata ja lonks vett juua. Tahvlit ma ei kasutagi, sest see asub selja taga nii kaugel ja sinna kirjutamine oleks väga ebapraktiline. Järgmiseks korraks tuuakse mulle jalgadel mobiilne valge tahvel, mille saan keset tudengeid püsti panna.