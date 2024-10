Matti Maasikas esitleb raamatut rahvast, kes hakkas vastu

See raamat on harukordne kirjeldus Ukrainast, Eesti lugejale nii lähedaseks saanud ja samas ikka veel pisut müstilisest maast. Autoril on Euroopa Liidu suursaadikuna olnud võimalus mõjutada isiklikult meie aja tähtsaimat geopoliitilist protsessi, Ukraina lõplikku pöördumist idast läände, tehes seda koos Volodõmõr Zelenskõi, Ursula von der Leyeni, Dmõtro Kuleba ja teiste meie aja Euroopa suurkujudega, kellest ta raamatus nõtke sulega portreid maalib. Venemaa täiemahulise sõja algust tunnistas autor Kiievis, need leheküljed kuuluvad raamatu kaasakiskuvaimate hulka. Diplomaatia maailmast, sealhulgas Euroopa Liidu omast, õpib huviline siit samuti palju. Ent kõige olulisem on selles raamatus Eesti lugejat arvestav eesti autori maalitud pilt Ukrainast, ta ajaloost, identiteedist ja muidugi ta alistumatust rahvast.