Tippjuht: olin just alateadlikult tegemas seda, mille eest Sheryl Sandberg oma raamatus hoiatas

Õnneks raputas see raamat mind tegudele. Raamatus on toodud lihtne põhitõde selle kohta, et kui sa soovid saavutada oma eesmärke, pead sa olema kohal, istuma laua taga ning näitama enda pühendumust eesmärgile. Don’t leave before you leave.

Raamat aitas mul jõuda selgusele, et õnne ja minu saavutuste korrelatsioon oli siiski pigem juhuslik, see kõik oli siiski minu enda pühendumuse ja sihikindla töö tulemus, mille üle ma pean olema uhke ning mida ma kindlasti ei tohi ise teha väiksemaks kui see on. Selleks, et saabunud mustast august välja ronida, sain aru, et pean seadma uued eesmärgid ning näitama, et tahan päriselt olla kohal ning olema uhke enda omaduste üle, mis rikastavad organisatsiooni. Suure muutusena pidin samuti enda jaoks selgeks mõtlema ja aktsepteerima selle, et vahel ei ole kõiki eesmärke võimalik saavutada samaaegselt, vaid pead seda tegema sammudena. Nagu ütles mulle kunagi ühe Austraalia suurima kindlustusseltsi naisjuht – sa võid saavutada kõik, vahel lihtsalt mitte samaaegselt.