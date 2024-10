NOSTALIGA Raivo Järvi nõukogudeaegsed noortekoomiksid ilmusid ühes köites

Kuidas Raivo Järvi huvi koomiksite illustreerimise vastu sündis, seda ei oska ilmselt keegi täpselt öelda, seda enam, et nimetatud kunstižanr oli tema kaasaegse Nõukogude korra ajal kui mitte keelatud, siis vähemalt põlatud staatuses. Tõenäoliselt hankis kunstnik eeskujusid üle lahe ilmunud koomiksitest, mida võis piiritaguste tutvuste kaudu või hea õnne korral Tallinna antikvariaatidest saada. Kindel on küll, et koomikseid joonistama asudes oli Raivo selle kujutlusvormi metoodikaga tuttav. Tänu taevale leidus ka üks idealistliku nimetusega komnoorte ajakiri, kus oldi nõus tema talenti esitlema.

Kolmandat Matit paraku enam ei tulnud ja takkajärele on tuliselt kahju, et eesti kunst kaotas paljutõotava talendi, kes oleks võinud populariseerida kohalikku koomiksikultuuri. Ja siinkirjutaja ei mööna seda mitte kibestuse või ahastusega, kuivõrd kahjutundega, et paraku paljud Eesti lapsevanemad ja õpetajad ei ole pidanud mõistlikuks koomiksite abil mahitada laste huvi kirjutava ja kujutava kunsti vastu. Ühest küljest võiks seda pidada Nõukogude ajast pärit suhtumise jäänukiks, teisalt aga on sarnast nähtust olnud ka neis kultuurides, kus koomiksid algupäraselt sündisid. Vaid Raivo kaliibriga kunstnikud oleksid suutnud siinmail eelarvamusi kõigutada.