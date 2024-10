Jõutreener Kaido Leesmann soovitab raamatut neile, kes soovivad seada kõrgemaid eesmärke

«Järeleandmatu» autor Tim S. Grover on legendaarne treener, kes on rohkem kui 20 aasta jooksul töötanud selliste superstaaridega, nagu Michael Jordan, Kobe Bryant, Dwain Wade ja paljud teised. Ta teab spordi vaimsest poolest kõike ja oskab seda suurepäraselt füüsise arendamisega ühendada.

Oma töös ei rõhuta ta inimeste andekust, vaid vajadust kõvasti tööd teha, milleks on vaja lihtsalt tahet ja pühendumust. Raamat keskendub erinevustele, mis eristavad head suurepärasest ja suurepärast peatamatust. Ta lahkab järeleandmatute mõttemaailma ja toob näiteid, kuidas parimatest parimad erinevates olukordades mõtlevad ja käituvad.

Leesmann leiab, et „«äreleandmatu» on hea üleskutse treenerile arengu perspektiivist. «Kui oled algaja, siis kuidas minna edasi ning kui oled kogemusega treener, siis kuidas edasi areneda. Raamatus on põnevaid mõttekäike ja julgeid väljakutseid igale treenerile.»