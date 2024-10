Raamatublogija uuest krimkast: kui algus ei istu, ei tasu edasi punnida

2001- 2014, London/Scalby, Yorkshire. Endine politsei peainspektor mõrvatakse jõhkralt. Kas mängus on mõne kurjategija käsi, kelle Richard kunagi trellide taha saatis, näiteks mehe, kes teda avalikult tappa ähvardas ja on hiljuti vabadusse pääsenud? Kui inspektori tütar Kate, kes töötab Scotland Yardis, paar kuud pärast isa surma puhkuse võtab ja lapsepõlvekoju sõidab, et otsi kokku sõlmida, ei ole uurimine kuskile jõudnud. Kohalik politsei jagab temaga materjale, toonitades, et see pole tema juhtum. Kate ei suuda käed rüpes istuda ning lükkab maja tühjendamist aina edasi, nii et jääbki üle vaid isa minevikus surkida. Äkitselt toimub järgmine tapmine, kus ohvri kallal on räigelt vägivalda tarvitatud. Seejuures ilmub Richardi mineviku kohta üllatavaid asju, mis tütre maailmapildi pea peale pöörab. Samal ajal on üks Londoni kolmeliikmeline pere pidamas plaani, et sõita pereisa tööstressi tõttu Põhja-Inglismaale levist välja. Mis võiks minna valesti?