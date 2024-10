Epp Petrone: kes soovib ajalooainelist erootikat lugeda, siis...

Mind natuke häiris Hargla maailmaloome juures tema seksism, kuigi sain aru, et see pole üldse autori süü, et elu oli selline. Võib-olla lihtsalt ei olnud ma sellises tujus, et lugeda naisorjadest ja liignaistest ja külalisele antavatest voodisoojendajatest jms. Igatahes — kes soovib ajalooainelist erootikat lugeda, siis sellele väga sobiv teos.

Kui raamatu kinni panin ja nädal hiljem meenutasin, siis kõige tugevamalt oligi meelde jäänud stseen, mismoodi sõjakäigult tulles orje jagati, rõhuga naistel. Usun, et nii võis see käia küll. Ja geneetika seisukohalt olid need naabritevahelised röövretked vajalikud verevärskendamised. Autor kirjeldab, kuidas «võõra lõhnaga» uus liignaine meest erutab. On ka päris otse öeldud, et vangid on toodud verevärskendamiseks. Turjakas meesori on pakkumisel, «ta võib ühe ööga kümnes naises samasuguste hiiglaste seemne kasvama panna».