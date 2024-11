SOOME PÕNEVIK «Ei! Mitte arsti ega politseid! Nad ei tohi teada, et ma elus olen!»

Kogu jõud mängu, plastvõrude pitsitus andiski järele, lihastes leidus hädavaevu jaksu, et end vees edasi tõmmata. Vesi on süsimust – kes väitis, et see on sinine? Rabele seni, kuni näed valgust, kui seda üldse leidub! Kuskil pimeduses muutuks nagu midagi, see on kui kahvatu suvelõpu täht, liigu selle suunas. Sa pead vastu pidama, lihtsalt pead.