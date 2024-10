«Isal oli see võime. Äratada neis sügav, iidne hirm. Nad mõlemad teadsid, milleks ta võimeline on»

Faye eksabikaasa on surnud, kuid tema isa on endiselt vanglast jooksus ja ähvardab temalt elu võtta. Mees, kes peaks olema tema suurim kindlus ja tugi, on tema suurim hirm. Ja isa ei ohusta üksnes teda: Faye peab kaitsma ka oma lähedasi ja elutööd, kosmeetikafirmat Revenge. Faye koondab oma sõsarkonna enda ümber ja võtab vastu abi ainsalt mehelt, keda usaldab, et lõplik kättemaksuplaan paika panna. Kuid kas ta saab sellega hakkama, kui isa on liitunud kuritegeliku võrgustikuga ja ohtlikum kui kunagi varem?