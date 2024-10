«Milline klišee – heledanahaline naine õhkamas sõstrasilmse meesterahva järele»

«Jääb muidugi. Ma ei usu, et see ajakava, mis meile laiali jaotati, nii kindlalt paika peab. Esimesel päeval on ilmselt kõik ettekanded ja arutelud küll eeskujulikult graafikus, aga võid kindel olla, et mida päev edasi, seda vabamaks läheb. Oled sa märganud, et suurem osa ettekandeid on paigutatud esimestele päevadele ning workshop’id ja paneeldiskussioonid viimastele? Mis sa arvad, miks see nii on?» Rafael tegi silma. Tabades Hanna küsiva pilgu, kummardus ta naisele lähemale, nii et Hanna tundis seksikalt hõrgu parfüümi lõhna, ja ütles vandeseltslaslikult: «Nädal aega kultuurikonverentsi? No kuule! Välispartneritel lastakse lihtsalt Istanbuliga tutvuda ning avastada siinseid võluvaid koostöövõimalusi.»