«Raske on nende lugusid mitte südamesse võtta. Elus haiget saanud lapsed on midagi erilist»

Tüdruku silmile laskus mingi kae. Suu naeratas endiselt.

«Ema ütleb, et seda on liiga palju. Ma pean ju ka koolis käima ja nii.»

«Loomulikult on väga tähtis, et algus oleks hea. Kas sulle uus kool meeldib? Su ema ütleb, et saad õpetajatelt väga head tagasisidet. Kas sulle meeldib endiselt seal käia?»

Cornelia noogutas innukalt.

«Kas klassis on mõni, kellega sa ehk tahaksid sõbraks saada?»

«Kõik on väga lahked, aga ma ei tea, kas nad tahaksid minuga sõbrustada.»

«Miks nad ei peaks tahtma?»

Cornelia kehitas õlgu ja naeratas.

«Kas aeg juba läbi ei ole?»

Hannah vaatas kella. «Jah, sul on õigus. Aga ma arvan, et järgmine kord peaksime rohkem su klassikaaslasetest rääkima. Miks sa arvad, et nad ei taha sinuga sõbrustada ... Sa võid veidi aega oma telefonis istuda, kuni ma natuke kirjutan. Siis ma saadan su välja.»