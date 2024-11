KATKEND RAAMATUST «Tapetud matkal, telgis, kurat küll!»

«See ei pea paika, Thomas, me leppisime kokku kaheksakümmend! Kuule, mul on see meili peal!»

Maakler urises telefoni, Nima ajas end reelingu najal sirgu ja silmitses teda, lastes samal ajal mõtteil rännata. Fel meshmesh. Otsetõlkes tähendas see kui aprikoosipuud õitsevad, Lähis-Idas kasutati seda toonitamaks, et on kõrgemate võimude otsustada, kas midagi juhtub või mitte. Aprikoosipuude õitseaeg on niisama kurikuulsalt ettearvamatu ja põgus, kuivõrd see on ilus. Seda ütles ta isa alati, kui kevad saabus ja ta käis aias ringi reha ja aiakääridega. Nima püüdis meenutada rida ühest luuletusest, midagi oli seal vesinikupommidest ja piimast ja värvitud kontidest, olid aprikoosipuud, ent pimedus oli valge, kuidas see nüüd oligi?

«Kas me võiks sisse minna?» Maakler oli kõne lõpetanud, ent hoidis mobiili ikka käes. Kohvitassi oli ta pannud kusagil tekile.

«Yes.» Nima viskas sigareti vette ja läks koos maakleriga sisse. Too vaatas kriitiliselt ringi ja läks mööda väikest treppi alla magamisossa, Nima jäi kambüüsi, toetus köögilauale, kohvitass käes, ning kuulas uudistesaadet, mille alguses oli breaking news.

Kagu-Jüütimaa politsei teatas ennelõunasel pressikonverentsil, et Vorsø saarelt Horsensi fjordist on leitud 48-aastase mehe surnukeha, leidjaks kohalik loodusgiid. Surnu isik on politseile teada. Kirjelduse järgi on tegu 180 sentimeetri pikkuse Iraani päritolu mehega, erilise tundemärgina on paremale randmele tätoveeritud nimi.

Surnu oli kahe teismelise lapsega telgimatkal. Politsei palub võimalikke tunnistajaid, kes viibisid Vorsøl või selle läheduses laupäeval või pühapäeval ning kes on meest näinud kas üksi või koos teistega, võtta ühendust politseiga ...

«Kas sa elektri oled ise paigaldanud? See näeb natuke kahtlane välja.»

Nima keeras raadio kinni ja läks koos maakleriga elektrikapi juurde. Ühe mõtte kaja liigatas kuklas. Võibolla oli tuli see lihtsalt praegusest olukorrast. Tapetud matkal, telgis, kurat küll! Ta läks magamistoa poole, ent külmavärin peatas ta. See tätoveering, nimi randmel. Ta tundis inimest, kel oli selline.