KÕHE KRIMI «Kui tapjal meditsiiniharidust pole, siis on ta põhjalikku uurimistööd teinud»

«Mul on hea meel, et neil on koht, kus teda hoida, kõlab nii, et mida silmatorkamatum ta on, seda parem,» lausus Rebecca.

«Silmatorkamatuna püsimine pole just Ruby tugevaim külg, aga politsei teeb uurimise jooksul tema heaks kõik endast oleneva. Kohe alguses oleks abi selgusest, mis laadi relva või meetodit tapja kasutab. Politsei on püüdnud võimalikult palju infot avalikkuse eest varjul hoida, aga kenake osa on ohvrite sõprade ja naabrite kaudu ajakirjandusse imbunud. Seniste ohvrite surma põhjus on olnud lämbumine, aga lisaks on neil kaelal ka kummalised punased märgid. Igalt mõrvapaigalt on leitud purk ohvri verega, mistõttu on politsei üsna kindel, et need märgid pärinevad verevõtmisest.»