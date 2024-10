Autor: idealiseeritud romantiline armastus on äriks tehtud ja selle mõte müüb!

Autor jagab armastusest kõneledes raamatu kolmeks: mina ise, koos ja armastus. Ta õpetab, kuidas suhtes ise ennast armastada, enda rolli tugevdada ja olla avatud, aga samas soovitab õppida ka lahti laskma, et anda teistele ruumi. Ta jagab lihtsaid suhtereegleid, paneb lugejale südamele, et suhtesse minek nõuab tööd ning et suhte toimimiseks ei piisa ainult armastusest.

Idealiseeritud romantiline armastus on äriks tehtud ja selle mõte müüb. Hollywoodi linateostest edetabelite tipus olevate poplaulude ja menukiteni – romantikast meil küllalt ei saa. Armumise või armunud olemise kontseptsioon on nii või­mas, et me kõik tahame seda kogeda ning meie arusaama selle tähendusest mõjutavad tõsiselt suured kirjandusteosed, kunst ja meelelahutus.

Romantiline armastus on Püha Graal, elueliksiir, nooruse allikas, igavese õnne saladus. Me ihkame, nõuame ja otsime seda. Ja kui selle leiame, tunneme, et kogu universum on tulnud meie unistusi täitma. See on meie kultuurilisse psüühi­kasse tugevalt sisse imbunud ja enamik meist usub romantilise armastuse ideed täielikult. Me otsime partnerit, kes meile seda pakuks, ja me loodame elada õnnelikult elu lõpuni muinasjutu­likus loos, abielus või mitte.