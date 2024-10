Tee spinatisuppi ja Napoleoni kooki: peagi ilmub «Kalamaja kokaraamat»

Kokaraamat on järg aastaid muuseumi köögis toimunud kogukonna kokandusõhtutele «Kalamaja maitsed» ja koos Kalamaja kokandushuvilistega loodud näitusele «Kuidas maitseb Kalamaja».

Kokaraamat algab Anu Kannikese kirjutatud ajaloolise ülevaatega, mis avab siinse toidukultuuri ajalugu laiemalt ning on suurepärane sissejuhatus elanike jagatud retseptidele. Enamik neist on üles pildistatud kodudes, millest mõned asuvad endiselt Kalamajas, mõned aga kaugemal, kus Kalamaja meenutavad road üha kodusust loovad. Mõnelt fotolt leiab lauanõud, millega on lauda kaetud juba aastakümneid. Mõned fotod on üles võetud Kalamaja muuseumi suvises aias, elutoas ja köögis.

Raamatus on 28 retsepti 17 autorilt. On retsepte, nagu näiteks vanaema Bertha Marie piparmündipräänikud ja marineeritud angerjas, mis jäänud inimeste meeltesse ka siis, kui elutee on neid Kalamajast eemale viinud ning mille maitse viib soojadesse lapsepõlvemälestustesse. On roogasid, nagu spinatisupp ja Napoleoni kook, mida juba mitu põlve Kalamajas valmistatud.

Samuti leidub täitsa uusi retsepte, näiteks täistaimsed sõrnikud õunte ja soolakaramellikastmega ning retsepte, mis on Kalamajja kaasa toodud kaugemalt: Võrumaalt, Mehhikost, Ukrainast ja Brasiiliast. Nii on needki, näiteks kaerakiisla ja chilaquiles saanud praeguseks osaks Kalamaja maitseist.

«Kalamaja kokaraamat» kuulub Tallinna Linnamuuseumi kokaraamatute sarja, milles on ilmunud juba «Peeter I kokaraamat». Raamatusarja on kujundanud Angelika Schneider. Raamatu koostaja on endine Kalamaja muuseumi kuraator ja praegune kogukonnasõber Maibel Napa.