Lugu kuumast ja lämmatavast suvest, mil linna laste seas levib sandistav haigus

Tolle suve esimene lastehalvatuse juhtum registreeriti juuni algul, kohe pärast hukkunud sõjaväelaste mälestuspäeva, Newarki teises otsas asuvas vaeses itaalia linnajaos. Weequahici-nimelises juudi kvartalis linna edelaosas ei kuulnud me midagi ei sellest ega ka järgmisest tosinast juhust, mida jagus ühekaupa peaaegu kõigisse linnaosadesse peale meie oma. Alles 4. juulil, kui linnas oli tuvastatud juba nelikümmend haigusjuhtu, ilmus õhtulehe esiküljel artikkel pealkirjaga «Linna tervisejuht hoiatab vanemaid lastehalvatuse eest», kus toodi ära Newarki linnavalitsuse tervishoiuosakonna juhi doktor Kittelli soovitus lapsi hoolikalt jälgida ning pöörduda arsti poole, kui nad kurdavad pea- või kurguvalu, tunnevad iiveldust, ei saa hästi kaela liigutada või on palavikus. Doktor Kittell küll möönis, et nelikümmend juhtumit on kaks korda rohkem kui haiguse leviku sellises varases faasis tavaline, kuid rõhutas, et 429 000 elanikuga linnas ei anna see sugugi veel põhjust epideemiast rääkida. Nagu igal suvel, tuli ka nüüd olla ettevaatlik ning rakendada hügieeniga seotud ettevaatusabinõusid, kuid veel polnud siiski põhjust sääraseks ärevuseks, mida vanemad olid täiesti õigustatult üles näidanud 28 aasta eest, kui Ameerika Ühendriikide kirdeosas vallandus suurim teadaolev selle haiguse puhang maailma ajaloos – 1916. aastal oli haigusjuhtude arv ületanud 27 000 piiri ning neist lõppes surmaga 6000. Newarkis oli haigestunuid olnud 1360 ja surmasid 363.