Epp Petrone rahvusvahelisest menukist: lugema asudes kartsin hullemat

Mäletan kunagi aegade tagant ka ühte sama ürgset ja tugevat raamatu-unenägu, see oli Kivirähki «Mees, kes teadis ussisõnu», mis mulle nii tugevasti naha vahele puges, et lugemiseööl unne tuli. Ja kui mõtlema hakata, neis kahes raamatus on sarnasusi. Ürgne inimene, loodusega ühes rütmis, ja ka mingi ürgne pinge, ellujäämise vajadus, raskete olude kiuste.