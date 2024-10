LUGEMISSOOVITUS Kas geenid määravad meie saatuse?

Kirk käsitleb oma raamatus geneetika rolli tuleviku tervishoius, selgitades, kuidas geenid mõjutavad meie terviseriske ja aitavad varakult diagnoosida võimalikke haigusi. Kivistik usub, et see raamat on väärtuslik kõigile, kes soovivad mõista geneetika ja tervise omavahelist seost. «Geenid mängivad olulist rolli meie olemuse kujundamisel, kuid nende mõju ei ole mustvalge. See raamat aitab mõista, et geenid on vaid üks osa suuremast tervikpildist,» selgitab ta.

Edwin Kirk, «Geenid, mis määravad meie olemuse». Foto: Raamat

Raamat käsitleb teemasid alates geenimutatsioonidest ja DNA-testidest kuni eetiliste dilemmadeni, mis kaasnevad tänapäeva geenitehnoloogia arenguga. Patsientide lood ja geneetiliste testide praktilised näited annavad ülevaatliku pildi geneetika potentsiaalist ja piirangutest. Kirk toob välja, et kuigi geenitestid võivad viidata teatud haigusriski olemasolule, ei pruugi see tähendada, et inimene tõepoolest haigestub. «See teadmine lisab sügavust meie arusaamale geenide ja elustiili vahelistest suhetest,» lisab Kivistik.

Kivistikule, kes on pühendunud tervislikule eluviisile, on selle raamatu olulisim sõnum see, et geenide mõju ei ole absoluutne. «Meie geenid võivad anda suuniseid, kuid nende väljendumine sõltub suuresti meie elustiilist ja keskkonnast,» rõhutab ta.

Kirk toob välja, et tervislik toitumine, füüsiline aktiivsus ja vaimne heaolu võivad kõik mõjutada, kas ja kuidas geneetilised eelsoodumused realiseeruvad. «See teadmine annab inimestele võimaluse teha teadlikke valikuid oma tervise toetamiseks. Geenid ei pea olema saatus – meil on võime oma elustiiliga oma tervist suunata,» sõnab Kivistik.

Lisaks tervisele avab Kirk raamatus ka geenide mõju meie identiteedile, tuues esile juhtumeid, kus inimesed on avastanud sugulasi või etnilise päritolu, millest neil varem aimugi ei olnud. Kivistik sõnab, et geenide kaudu avastatud uus teave võib mõjutada, kuidas me end ja oma juuri mõistame: «See on põnev teema, mis avab silmad – meie geenid aitavad luua meie identiteeti, kuid ei määratle meid täielikult. Identiteet on mitmekülgne ja keeruline tervik.»