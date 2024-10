Imbi Paju raamat «Kirjanduskliinik» on kirjanduslik rännak hingelise tervenemise suunas

Imbi Paju eesmärgiks on pakkuda lugejale kohta, kus nad saavad end peegeldada ja leida sõnu, mida ehk muidu on raske väljendada. Raamatus peegelduvad nii Paju isiklikud kogemused kui ka inimkonna kollektiivne ajalugu, kusjuures autor toob sisse näiteid maailmakirjanduse klassikutelt, mis loovad silla mineviku ja tänapäeva vahel. See on raamat, mis avab mitmekihilise maailmapildi ja kutsub meid kirjanduse kaudu omaenese maailma lahti mõtestama.