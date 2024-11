Miks mõrvata vähihaige, kel on elada jäänud vaid mõned nädalad?

Ilmunud on Chris Carteri uus psühholoogiline põnevik «Surmaskulptor». Carteril on kriminaalpsühholoogi taust ja kogemus selles valdkonnas ning seda on raamatutes tunda. Ta oskab kirjeldada kõige võikamaid kuritegusid usutavalt ja detailselt politseiuurija vaatenurgast. «Surmaskulptor» on Robert Hunteri sarja neljas raamat.