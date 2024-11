KRIMIROMAAN «Ta alustas väikestest kehaosadest, mille kaotus ei ole eluohtlik»

«Mootorsaag?» pakkus Garcia.

«Võimalik.»

Hunter raputas pead. «Mootorsaag teeb liiga kõva lärmi. Liiga ohtlik. Mõrtsukas poleks tahtnud, et keegi teda segama tuleb, enne kui on lõpetanud. Samuti on mootorsaagi keerulisem käsitleda, eriti kui eesmärgiks on täpsed lõiked.» Ta uuris jäänuseid ja voodit veel natuke aega, läks siis diivanilaua ja morbiidse skulptuuri juurde.

Härra Nicholsoni mõlemad käsivarred olid kohmakalt randmetest väänatud, moodustades kaks selget, ent tähenduseta kuju. Jalalabad olid ära lõigatud ning koos käsivarte ja käelabadega kokku kuhjatud. Kõike seda hoidis koos peenike, ent tugev traat. Traati oli kasutatud ka osade varvaste kinnitamiseks kahe tüki servade külge. Jalad oli pandud kõrvuti lauale ja need moodustasid skulptuuri põhja. Kõik oli verine.

Hunter tegi sellele aeglaselt tiiru peale, püüdes mitte midagi kahe silma vahele jätta.

«Mis iganes see on,» tähendas doktor Hove, «paari minutiga seda kokku ei pane. See võtab aega.»

«Ja kui mõrtsukas selle kokkupanekule aega kulutas,» lisas Garcia lähemale tulles, «peab see midagi tähendama.»

Hunter taganes paar sammu ja vaatas võigast teost eemalt. See ei tähendanud tema jaoks mitte midagi.

«Kas su labor saaks sellest elusuuruses maketi teha?» küsis ta doktor Hove’ilt.

Naine väänas maski all suud. «Ma ei näe põhjust, miks mitte. See on juba pildistatud, aga ma kutsun fotograafi tagasi ja lasen tal teha pilti iga nurga alt. Olen kindel, et labor saab sellega hakkama.»

«Teeme siis seda,» lausus Hunter. «Siin ja praegu ei mõtle me midagi välja.» Ta pöördus kaugema seina poole ja tardus. See oli nii verine, et ta peaaegu poleks seda märganudki. «Mis asi see ometi on?»

Garcia vaatas Hunterit ja siis seina. Ta ohkas raskelt.

«See ... on kõikide kõige jubedam painaja.»