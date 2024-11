Kui kirjanikud hakkavad välja mõtlema krimilugusid, mis tunduvad liiga realistlikud

Natalka astub tuppa. Proua Smith istub eendakna juures tugitoolis. Talle meeldib merd vaadata ja tal on isegi binokkel, millega haruldasi linde vaadelda, ehkki Natalka kahtlustab, et pigem mööduvaid laevu luurata. Aga täna ei vaata naine midagi. Proua Smith on surnud. Natalka teab seda veel enne, kui naise pulssi kontrollib, poolavatud suud ja häguseid silmi märkab. Ta puudutab vana naist. Nahk on jahe, aga mitte külm. Natalka teeb õhus ristimärgi.

Natalka istub diivanile Patriciat ootama. Ta ei istu kliendi juures kunagi niisama maha, kui too just eraldi vestelda ei taha, ja Peggy ei olnud eriline lobiseja. Ta oli alati viisakas, aga teadis, et Natalka pidi tööd tegema ja aeg selle tegemiseks oli piiratud. Tal on kummaline tunne niisama istuda ja vaadata liikumatut kuju tugitoolis, mis on pööratud nii, et seal istudes saaks aknast välja vaadata. Natalka tõuseb ja astub akna juurde. Aknast paistab valgeharjaliste lainetega suur sinine meri ja üleval helesinisemas taevas tiirutavad kajakad. Vaade nagu postkaardil, kui mitte vaadata paremale, kust paistab elektrijaam ja vene nimedega sünged traalerid. Järsku taipab Natalka, et on seljaga surnu poole. Tal on kummaline tunne, et teda jälgitakse. Ta pöörab ringi, aga Peggy pole end liigutanud. Muidugi ei ole, ütleb Natalka endale. Peggy on surnud. Ta ei hakka ometi masurkat vihtuma. Korrus altpoolt kuuleb Natalka ukse avamise ja sulgemise heli. Siis kajavad trepil rasked sammud ja Patricia astub tuppa. Natalka jättis korteri ukse lukust lahti.