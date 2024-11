KATKEND RAAMATUST «See on kahtlane, eks ole? Naine sureb ja siis tuleb välja, et ta oli mõrvakonsultant»

Naine, kes teda vastuvõtus keset politsei kuukirja vanu numbreid ootab, ei ole selline, nagu Harbinder eeldas. Esiteks on naine noor, heledad juuksed hobusesabas. Ja kui ta rääkima hakkab, on selge, et inglise keel ei ole tema emakeel. Ta räägib väga soravalt, aga tal on kerge ja huvitav aktsent. Noored välismaised naised ei ole Shoreham-by-Sea politseijaoskonnas just sagedased külalised.

Harbinder juhatab Natalka Donna kabinetti. Tal on kahju, et ta seda enda omaks nimetas, kui näeb, milline segadus seal valitseb. Pealegi on Donnal kohutav lillepottides istuvate tittedega nunnu kalender. Natalka istub külaliste toolile ja räägib Harbinderile, et ta on kakskümmend seitse ja töötab hooldajana Care4You-nimelises Shorehami firmas. «Piiramatu tööaeg,» ütleb ta nägu krimpsutades, «ei mingeid boonuseid, ei mingit sõidukulude katmist.» Harbinder noogutab. Shorehamis on palju vanemaid inimesi, suur osa neist vajab kodus abi. Pole üllatus, et seda abi pakkuvaid inimesi koheldakse halvasti ja nad saavad miinimumpalka. Natalka ei näe küll sedamoodi välja, et ta toidupanga klient oleks. Ta kannab lihtsaid teksaseid ja valget T-särki, aga tema tossud on kallid Allbirdsid. Harbinder märkab alati jalanõusid.