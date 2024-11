Eesti keeles ilmus pöörane ulmeromaan, mis on Venemaal paksu pahameelt tekitanud

Kirjastus Sinisukk andis välja Moskvas sündinud ja praegu Gruusias elava Ivan Philippovi romaani «Hiir», mis on Venemaal hukka mõistetud. Peaprokuratuur on nõudnud raamatu müügilt eemaldamist, kuna selles sisus on kohti, mis võivad ohustada inimeste elu ning viia avaliku korra ja julgeoleku rikkumisteni. Roskomnadzor on leidnud, et «Hiir» sisaldab materjale, mille eesmärk on «Venemaa sotsiaalpoliitilise olukorra destabiliseerimine.» Raamatu tõlkis Matti Piirimaa.