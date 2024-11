Lugu naiivsest 16-aastasest tüdrukust, kes unistab vabadusest, ent astub otse talle seatud lõksu

Tean, et sa ei saanud ette kujutada, isa, et lähen kuueteistaastaselt ilma sulle midagi ütlemata ära, aga imelikud mõtted kargavad pähe, kui sa oled kindel, et sured, ja sa ei tea kui hirmsasti ma praegu sooviksin, et sa oleksid siin, et mind kaitsta ja kindlasse kohta viia. Sööksin vastu vaidlemata kõike, mida sa mulle ostad, ja mitte ainult seetõttu, et ma pole päevi leivapalukest hamba alla saanud, vaid sellepärast, et see on sinu headuse žest, mis on üks paljudest viisidest, kuidas sa mulle oma armastust väljendad, sest olen veel sinu printsess. Ma olen ju veel sinu printsess, eks, isa?