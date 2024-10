Andreas Jääger ja Märt Koik esitlevad «Väikest Eesti uhhuuraamatut»

«Väike Eesti uhhuuraamat» on lõbustav ülevaade Eesti uhhuude kirevast maailmast. Kas oled kursis, kes on Kaastunde Vaim? Mis on Trauma Tasakaalu Pudelid? Miks lasub maal Surma Kultuse energia? Millega tegeleb valgustöötaja? Aga värviterapeut? Kust küll võiks ometi leida külluse laeka? Millist rituaali teha aja tagasi keeramiseks?

Andreas Jääger ja Märt Koik on 2020. aastast teinud Võhkarite podcasti, kus uhhuud oma lõputute teemadega on olnud alati oodatud jutuaineks. Nüüd on nad kirjutanud iroonilises kastmes raamatu, mille on oma vaimukate illustratsioonidega ellu äratanud EKA visuaalse kommunikatsiooni tudeng Greta Ruga.