Eesti keeles ilmus juba kuueteistkümnes Jamie Oliveri raamat

Jamie Oliver alustas tuntuseteed juba 2000ndate alguses. Algul Alasti Kokana (The Naked Chef) ekraanidele trüginud noor kokahakatis võlus koheselt oma vahetu oleku ja koduse kokakunstiga. Saanud juba lapsepõlves ATH diagnoosi, on Oliver tunnistanud, et pigem on tema eripära just aidanud ta teekonda tippkokaks saamisel. Edu on mehel läbi aegade tõesti olnud. Ta on avaldanud kümneid raamatuid, vändanud lugematul hulgal kokasaateid, pidanud restorane ja asunud Inglismaa koolitoidu kvaliteedi parandamise eestvõitlejaks. Teda on pärjatud mitmete auhindadega ja ühtlasi on tal ette näidata ka üks Emmy.