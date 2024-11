GALERII Vaimulik Jaan Tammsalu esitles raamatut, mille teemad puudutavad meid kõiki

Raamat «Elukaar. Igavikulisi mõtteid sünnist surmani» on vaimuliku mõtisklus inimelu ja selle juurde kuuluvate hetkede ja olukordade üle. Sünd on ime, armastus väärib austust, vanavanemate tarkus, laste märkamine, oskus lahti lasta, üksildus, keelepeks, hea ja kurja tundmaõppimine ning millal mõelda elu lõpule – need ja palju teised teemad on autori lugudes lihtsalt ja selgelt lahti seletatud ning puudutavad igaüht.