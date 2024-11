Isadele pühendatud luulekogusse panustasid nii tuntud luuletajad kui täiesti tavalised inimesed

«100 luuletust isadest ja isadele» luulekogu tarbeks tehti kirjastuse juhi Tiina Ristimetsa sõnul üleskutse sel kevadel, mil sooviti kokku koguda 100 ilusamat eestikeelset luuletust isadest. «Üleskutsele reageerisid nii tuntud luuletajad kui täiesti tavalised inimesed, kes tundsid, et tahavad oma isale luuletuse pühendada – ja neid saabus tõesti väga südamlikke,» märkis Ristimets.

Raamatust leiab nii tavaliste andekate inimeste kui ka Leelo Tungla, Juhan Liivi ja Lauri Räpi luuletusi isadest. Eesti Naisliidu auesinaine Siiri Oviir ütles, et nende soov on väärtustada ühiskonnas isarolli ja neid isasid, kes oma laste jaoks alati olemas on.