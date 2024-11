Kirjanik Andrus Kivirähk soovitab 10 raamatut: valin hoolega, mida oma riiulile lubada ja mida mitte

Mida rohkem raamatuid minu ümber on, seda parem. Raamatute naabrus mõjub rahustavalt – ma vaatan neid, tuletan meelde nende sisu ja tunnen rõõmu teadmisest, et võin neid iga hetk uuesti lugeda. Mõne inimese jaoks sisendavad samasugust kindlustunnet täis külmkapp ja pungil sahver. Siis ta teab, et nälga karta pole! Muidugi, oluline on, et toit oleks kvaliteetne, mitte maitsetu ja poolmäda, ja raamatutega on sama lugu. Ma valin hoolega, mida oma riiulile lubada ja mida mitte. Aga kui raamat on turvakontrolli edukalt läbinud ja tuppa pääsenud, siis valvan ma teda kiivalt nagu lohemadu oma aardeid. Kui mõni raamat on välja laenutatud, siis teeb tema tühja pesa silmitsemine lausa valu. See on justkui hambaauk suus! Suur rõõm ja kergendus, kui «kadunud poeg» viimaks jälle koju saabub ja oma vanale kohale asub. Süda muutub kergeks ja kõik mured kaovad.