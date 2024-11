Ilmus uus kokaraamat 25 parimalt Eesti kokalt

Raamatu autor Peter Marshall ning projekti koostööpartner Eesti Peakokkade Liidust, Taigo Lepik, tõid välja, et raamatusse valitud kokad on oma ala tipptegijad. Mitmed neist on varem töötanud maailmakuulsates restoranides või õppinud Michelini tärnidega pärjatud asutustes. Teised toovad raamatuga kaasa inspireerivad lood oma professionaalsest teekonnast, kajastades põhjusi, miks just kokandusest sai nende elukutse ja kutsumus.