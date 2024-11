Kuidas ennast raamatusse kirjutada

Tänapäev, London. Detektiiv Daniel Hawthorne'i tuntakse nii keerulise isiksuse kui ka tipptasemel uurijavaistu poolest. Mees tahab millegipärast tõsielukrimiromaani staariks saada ja söödab selle idee Horowitzile. Äsja mõrvati jõukas naine, kelle poeg on kuulus näitleja. Kummalisel kombel käis ohver paar tundi enne surma matusebüroos oma matuse eelistusi esitamas. See ei saa ju ometi juhuslik kokkusattumus olla?! Horowitz jõlgub Hawthorne'il kaasas, külastab sündmuspaiku, täheldab üles vestlusi erinevate inimestega, jälgib juhtlõngade otsimist. Kuna ta on omajagu krimkasid kirjutanud, hakkab kirjanik muidugi mõtlema, kuidas võiks ta juhtumi lahendamisel kaasa aidata, aga see ei lõppe sugugi hästi.

Anthony Horowitz, «Sõna on mõrv». Foto: Repro

«Sõna on mõrv» juhindub tegelastest. Jah, sealt leiab ka mitu surnukeha, aga raamat ei suru kuidagi peale, et kedagi mitu korda pussitati. Nii ei ärata uudishimu, miks keegi tapeti, vaid kuidas uurijate duo süüdlaseni jõuab. Hawthorne on üks neist ebasümpaatsetest kujudest, kellele ikkagi kaasa elad, lootes, et vigu hakatakse otsast parandama, kuna arenguruumi jagub uhkesti. Lisaks ootad, millal seletatakse, kuidas elutee teda kujundanud on. Säärane tegelane kannab ju raudselt kaasa ränka minevikutaaka, mida vaikselt lahti harutada, sest mõistagi on «Sõna on mõrv» sarja esimene osa.