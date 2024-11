7 lasteraamatut, mis aitavad lastega surmast rääkida

Novembri algus toob kaasa pimedad õhtud, väljas viliseb külm tuul, tööl ja koolis on kiireim aeg. Kuu alguses oli hingedepäev, mis suunab samuti paratamatult mõtisklema nii täiskasvanuid kui ka lapsi sügavamate ja eksistentsiaalsemate teemade üle kui tavaliselt. Tühjus, masendus, üksindus, kaotusvalu – need ei ole omased tunded ainult suurtele, vaid ka väikestele inimestele, kellele võivad mõjuda hoopis karmimalt. Siit leiab valiku raamatuid, mis aitavad nende emotsioonidega tegeleda ja edasi liikuda – igaüks neist teeb seda omal kombel, teksti ilmestamas kaunid erinäolised illustratsioonid.

Bárður Oskarsson

Illustreerinud Bárður Oskarsson

Tõlkinud Andry Arro

Kirjastus Nordur

2023

Bárður Oskarssoni pildiraamat jutustab loo koerast ja rotist, kes leiavad teelt lapikuks sõidetud küüliku ning annavad endast kõik, et viia ta sinna, kuhu küülik kuulub. Koer ja rott hakkavad kohe nuputama, kus on küülikule turvaline paik, sest mõistavad, et niiviisi tänaval lapikuna lamada pole sugugi mõnus. Nii algab teekond küülikule õige ja väärika puhkekoha leidmiseks. Seekaudu räägib raamat lugejale kaastundest, heatahtlikkusest, elust ja surmast – kellelegi aitamisest, kes end enam ise aidata ei saa.

***

John Dougherty

Illustreerinud Thomas Docherty

Tõlkinud Jane Laumets

Kirjastus Sinisukk

2023

John Dougherty pildiraamat pajatab loo kilpkonnast ja jänesest, kes veedavad iga päeva koos, kuid ühel päeval ei leia kilpkonn enam jänest kusagilt. Ta otsib oma sõpra igalt poolt, kuni tunneb, et sinna, kus jänes varem oli, on tekkinud hoopis temakujuline tühjus. Õnnetule kilpkonnale tuleb appi karu, kes räägib talle oma sõbrast, keda enam ei ole, kuid kes elab karu mälestustes edasi. Pildiraamat tegeleb kellegi lahkumise järel jääva tühjusega ning jutustab sellest, et kuigi sõprade vahel on erinevusi, siis need täiendavad sõprust ja selle erilisust.

***

Sandra Dieckmann

Illustreerinud Sandra Dieckmann

Tõlkinud Kadri Rahusaar

Kirjastus Koolibri

2023