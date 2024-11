Suur mõtleja, keda veel 120 aastat hiljemgi peetakse kas seksuaalseks monomaaniks või seksuaalseks prohvetiks

Vaid väheseid suuri mõtlejaid on rünnatud ja sõimatud rohkem kui Sigmund Freudi. Tema ideid on peetud solvavateks ja naeruväärseteks. Teda on peetud lastevägistajaks, verepilastajaks, plagiaatoriks, kontrollifriigiks, truudusetuks ja türanlikuks abikaasaks, valetajaks, petiseks, rahaahneks ja halastamatult ambitsioonikaks. Ühel puhul olevat ta väga lähedal olnud koguni mõrva sooritamisele. Kui teha põhjalik nimekiri Freudi väidetavatest vigadest, taktitundetusest ja kuritegudest, saaksime terve raamatu. Temast ongi kirjutatud kaalukaid kritiseerivaid töid, mille peamine eesmärk on tema isikut mustata. Mõned süüdistused vastavad tõele, mõned ainult osaliselt, paljud põhinevad kuulujuttudel ja mõned üksikud – näiteks see, et Freud oleks äärepealt pannud toime mõrva – on ausalt öeldes absurdsed.