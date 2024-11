Olesija Saue ja Evelin Org avaldavad praktilise käsiraamatu brändingust

Eesti HR Seltsi kaasasutaja ja presidendi Helo Tamme sõnul on raamat vajalik täiendus Eesti tööandja brändingu valdkonda. «See on selge ja kergesti loetav teos, mis pakub nõuandeid, kuidas hakata samm-sammult oma tööandja brändi üles ehitama.»

Tamme sõnul annavad raamatule lisaväärtust praktiliste tööriistade valik ning inspireerivad lood nii Eestist kui ka mujalt maailmast, mis annavad lugejatele konkreetseid näiteid ja ideid, kuidas saavutada edu tööandja brändingus. Teos käsitleb süsteemse mudeli abil kõiki tööandja brändingu olulisi aspekte, pakkudes inspiratsiooni ja juhiseid samm-sammult protsessi üles ehitamiseks. ««360 kraadi mudel tööandja brändingus» on suurepärane valik neile, kes otsivad praktilist ja asjalikku kingitust või soovivad lihtsalt oma teadmisi selles valdkonnas laiendada,» kirjeldab raamatu kaasautor Evelin Org.

Olesija Saue on öelnud, et tegemist on kaua oodatud, kuid seda enam väärt teosega, millel on potentsiaal muuta tööandja brändingu maastikku Eestis. «Loodan, et see raamat saab olema väärtuslik ressurss kõigile, kes soovivad tööandja brändingu valdkonnas konkurentsis püsida,» rõhutab autor.