PÕNEVIK Hävitav saladus, mis muudab värske armusuhte üha hullemaks õudusunenäoks

Matthew on sedavõrd hirmunud, et Helena ootamatu ja šokeeriv ülestunnistus läheb tal peaaegu kõrvust mööda. Ent sõnum raputab meest hingepõhjani. Ja kui Helena paljastab kogu tõe, pole Matthew kohkunud mitte ainult sellest, mis naisega on juhtunud, vaid ka sellest, kuidas too käitus. Kas ta üldse tunneb Helenat?