Sinijärv soovitab: see raamat tõmbab sae käima päris paljudel

Kardetavasti/loodetavasti on Liiv oma uue üllitisega taas ületanud keskmise inimese mugavus- ja taluvusruumi piiri ning tõmbab sae käima päris paljudel. Liiv võtab ette enam-vähem kõik imelikud uskumused, millega inimkond (see ainumas loomaliik, kellele mõtlusvõime antud) oma aju ajas täiesti valesti tarvitanud on. Alates lamemaalastest kuni wokedeni välja. Jah, lamemaalased ei ole kellegagi tüli kiskuma hakanud, erinevalt wokedest ja ne kahe vahele jäänud hulgast religioonidest, umbluudest, kristallimüüjatest ja nõelravitsejatest. Pluss veel terve hulk ummagumma uinamuina taimeteelisi, homöopaate ja muid tüüpe, kel lihtsalt meeldib lollide käest raha ära võtta. Mis on iseenesest ju Jumalale, keisrile ja isamaale meelepärane tegu, kui tookäigus ilmsüüta ullikesi karjade kaupa hukka ei saaks. No siinkohal Liiv kõnelebki. Kardetavasti kurtidele kõrvadele, ent keegi ei saa öelda, et ei hoiatet.