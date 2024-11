LUGEMISSOOVITUS Raamat, mis paneb kaasa mõtlema, kaasa kõnelema ja isegi kaasa uskuma

Kirikuõpetajaid on ju väga mitut masti. Nagu teadlasi ja loolasi on ne endi poolt eri kambritesse kinnitet ning ne vaheline suhtlus pole alati teab mis tihe. Jaan Tammsalu on oma juttude, jutluste ja Jumala-käsitlusega mu meelest alati olnud vabameelne ja mänglev ja eluline ja tõsiseltvõetav ühekorraga. Ta ei taha panna kristlust ühte karmi kasti – mis on mitmete preestrite jaoks ainuõige lähenemine – ta pigem otsib oma asja seest seda sisu, mis haakub eluolu ja inimestega, ta toob Õpetuse kuulajani, nägejani, lugejani.

Raamatu kaudu just lugejani. Siin ei ole mingit doktriini, teragi käsukeelujanti, siin on inimlik jutt kõigest sellest, mis me kõigi olemasolus ette tuleb. Ja tõesti, see on vahel, väheke, targasti sõlmitud Pühakirja sõnastusega. Olen elu jooksul eri maadel, paljudes keeltes kuulanud hulka erinevi jutlusi ja nad kõik on moel või teisel ergastavad olnud. Mõni ka uinutav. Mõni on olnud räuskavalt rõõmus rokenroll, ärdagu mindagu Ameerika-maa lõunaosariikide baptistipidudesse… Püsigem Eestis.